2022/03/11 | 04:15 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - ما هو موقف واشنطن من امتناع العراق عن التصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: HaoJNfvqtlk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - ما هو موقف واشنطن من امتناع العراق عن التصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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