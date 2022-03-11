2022/03/11 | 04:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HaoJNfvqtlk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - ما هو موقف واشنطن من امتناع العراق عن التصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - ما هو موقف واشنطن من امتناع العراق عن التصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).