بعد أنباء شجاره مع دوناروما.. نيمار يوضح

2022/03/11 | 04:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد النجم البرازيلي، نيمار عن تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية قال إنه تشاجر مع زميله حارس باريس سان جيرمان، جيانلويجي دوناروما، في غرفة الملابس بعد نهاية المباراة ضد ريال مدريد، الأربعاء.

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