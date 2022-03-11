السعودية تعلن تحرير أمريكيتين من قبضة الحوثيين

2022/03/11 | 04:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الجمعة، "تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز في عاصمة اليمن صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وتم إخلاءهما ونقلهما إلى العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم إلى الرياض".

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