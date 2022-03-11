بعد يوم على تعيينه.. زياد مكاري خليفة قرداحي كوزير إعلام لبنان يثير انتقادات مغردين بالخليج

2022/03/11 | 05:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان الحكومة اللبنانية، الخميس، عن تعيين زياد مكاري، كوزير للإعلام في البلاد خلفا لجورج قرداحي الذي استقال عقب إثارة تصريحات سابقة له توترا دبلوماسيا مع جول خليجية.

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