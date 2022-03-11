بعد ضجة ونسب تغريدات سابقة له.. من هو زياد مكاري خليفة جورج قرداحي كوزير للإعلام بلبنان؟

2022/03/11 | 05:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار زياد مكاري، خليفة جورج قرداحي كوزير للإعلام بلبنان، تفاعلا واسعا وانتقادات لاذعة من قبل مغردين خليجيين نسبوا له تغريدات سابقة على حساب غير معرف بحمل اسمه.

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