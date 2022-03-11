السعودية.. حركة لوزير الرياضة عبدالعزيز الفيصل أمام أمير مكة خالد الفيصل تثير تفاعلا

2022/03/11 | 06:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز الفيصل، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو له لردة فعله عندما ناداه عمه أمير مكة، الأمير خالد الفيصل.

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