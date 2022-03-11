طهران تتحدث عن

2022/03/11 | 06:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت طهران، الخميس، عن تقديم واشنطن "طلبات جديدة" خلال مباحثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، متهمة إياها بـ"تعقيد" إنجاز التفاهم، وذلك بعد مخاوف غربية من أن يطول أمد التفاوض جراء طلبات روسية مرتبطة بالأزمة الأوكرانية.

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