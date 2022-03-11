الكونغرس الأميركي يقر الميزانية الجديدة ويخصص 14 مليار دولار لأوكرانيا

2022/03/11 | 07:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر الكونغرس الأميركي، مساء الخميس، ميزانية جديدة للحكومة الفدرالية تتضمن تمويلا ضخما تناهز قيمته 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على التصدي للغزو الروسي وتداعياته.

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