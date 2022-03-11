خدم بسوريا والقوقاز.. روسيا تعترف بمقتل الجنرال أندريه سوخوفيتسكي بأوكرانيا

2022/03/11 | 07:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل الميجر جنرال بالجيش الروسي، أندريه سوخوفيتسكي، أثناء القتال في أوكرانيا، وفقًا لبيان صادر عن حكومة مدينة نوفوروسيسك في روسيا في 3 مارس/اذار.

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