فيديو يوثق

2022/03/11 | 07:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر فيديو جديد مصور عبر طائرة مسيرة من الجو، نشرته القوات المسلحة الأوكرانية، الخميس، استهداف رتل عسكري روسي قرب العاصمة كييف.

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