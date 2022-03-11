على صوت زقزقة العصافير.. شاهد لحظة إبطال قنبلة روسية لم تنفجر في أوكرانيا

2022/03/11 | 08:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو عناصر من فرق الخدمات الأوكرانية يقومون بتفكيك قنبلة روسية كانت قد سقطت ولم تنفجر.وعلى صوت زقزقة الطيور قام عنصران أوكرانيان بإزالة صاعق التفجير من الصاروخ الروسي، بحرص شديد، كي لا ينفجر.

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