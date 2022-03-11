العراق يبدأ بصناعة طائرات مسيرة وبندقية الرافدين ومسدس بابل

2022/03/11 | 08:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لدينا مصنعا حاليا يقوم بتصنيع مدافع.

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