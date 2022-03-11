السفارة الروسية بواشنطن تطالب الولايات المتحدة بوقف أنشطة “ميتا” المتطرفة

2022/03/11 | 08:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت السفارة الروسية في الولايات المتحدة السلطات الأمريكية بوقف الأنشطة المتطرفة لشركة “ميتا”، التي سمحت لشبكات التواصل الاجتماعي بنشر دعوات للعنف ضد قيادة روسيا وجيشها.وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق بأن “ميتا”، في ضوء الأحداث التي تشهدها أوكرانيا، رفعت مؤقتا الحظر المفروض على دعوات العنف على شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” […]

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