جريمة الدوحة في الكويت.. ابنتا الضحية تعترفان وغموض بشأن الدوافع

2022/03/11 | 08:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جديد جريمة الدوحة التي هزت الكويت، بعد إقدام فتاتان على قتل والدتهما طعنا وفصل رأسها عن جسدها، أفادت صحيفة "الأنباء" المحلية أن المتهمتين "وخلال التحقيق معهما بديتا مضطربتين نفسيا".

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