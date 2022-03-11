الصحة العالمية تدعو أوكرانيا لتدمير مسببات الأمراض الخطرة في مختبراتها

2022/03/11 | 08:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيرث نيوز/ أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO)، إنها أوصت سلطات أوكرانيا بأن تقوم بتدمير مسببات الأمراض شديدة الخطورة المخزنة في مختبرات البلاد لمنع التسربات المحتملة.وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنها عملت مع السلطات الطبية الأوكرانية على مدى عدة سنوات لتعزيز تطبيق ممارسات السلامة والأمن.وأضافت المنظمة: “وضمن هذا العمل، أوصت منظمة الصحة العالمية بشدة وزارة […]

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