2022/03/11 | 08:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس وزراء الصين، لي كه تشيانغ، اليوم الجمعة، إن بلاده تؤكد أهمية دعم عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتؤيد بكين أي جهود تساعد في تحقيق التسوية السلمية.وقال لي كه تشيانغ في المؤتمر الصحفي السنوي، إن “الوضع الحالي في أوكرانيا ينذر بالخطر حقا، وينبغي بذل كل جهد ممكن لدعم روسيا وأوكرانيا في […]

ظهرت المقالة الصين تؤكد أهمية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تؤكد أهمية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تؤكد أهمية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).