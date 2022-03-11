2022/03/11 | 08:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fag2byZ7XMo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الداخلية تعلن القبض على 32 محتكرا للسلع الغذائية و ملفات اخرى في نشرة الـ 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الداخلية تعلن القبض على 32 محتكرا للسلع الغذائية و ملفات اخرى في نشرة الـ 8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).