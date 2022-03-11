كان ممتدا لـ40 ميلا.. صور تكشف ماذا حصل للرتل العسكري الروسي قرب كييف

2022/03/11 | 08:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة التي التقطتها "ماكسار تيكنولوجيز"، الخميس، أن الرتل العسكري الروسي شمال غرب كييف والذي كان ممتدا لأكثر من 40 ميلاً (أكثر من 64 كيلومترًا) قد تشتت إلى حد كبير وأعيد انتشاره.

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