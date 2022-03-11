اليابان تجمد أصول ثلاثة بنوك في بيلاروس

2022/03/11 | 08:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت اليابان، تجميد أصول ثلاثة بنوك في بيلاروس، بعد أيام من موافقة دول الاتحاد الأوروبي على تشديد العقوبات على مينسك بسبب دعمها للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.كما أعلنت الحكومة اليابانية عن تبرع إنساني بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا والدول المجاورة لها لمساعدة الأوكرانيين الفارين من بلادهم.وأوضحت وزارة الخارجية أن البنوك الثلاثة التي […]

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