بايدن يتجه لإجراءات جديدة ضد روسيا

2022/03/11 | 08:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيعلن الرئيس في الساعة 10:15 صباحا عن إجراءات لمحاسبة روسيا بشكل أكبر.

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