طبيب روسي يشرح لماذا تبقى حرارة المريض مرتفعة أشهرا بعد الإصابة بـ “كوفيد”

2022/03/11 | 08:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد كبير الأطباء في دائرة الأورال الفدرالية الروسية د.سيرغي توكاريف إن درجة حرارة مرتفعة تتراوح بين 37 و37.5 درجة مئوية قد تبقى لدى المريض على مدى أشهر.وذلك بعد إصابته بالفيروس التاجي المستجد.وأوضح الطبيب في حديث أدلى به لبوابة ” Ura.ru ” الإلكترونية أن هذا الأمر له علاقة باضطرابات في […]

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