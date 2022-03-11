بايدن يصف بوتين بالطاغية: التكاليف ستكون أعلى إذا لم نتعامل معه الآن

2022/03/11 | 09:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إن نظيره الروسي فلادمير بوتين، "فشل في تقسيم الديمقراطيين والجمهوريين" مضيفًا أن "المعركة من أجل الحرية لها ثمنها هنا في الداخل أيضًا، حيث يشعر الناس بالفعل بارتفاع الأسعار في محطات الوقود بسبب بوتين،" كما شدد بايدن على أن "التكاليف ستكون أعلى إذا لم نتحرك الآن للتعامل مع هذا الطاغية."

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