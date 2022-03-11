الرافدين يصدر توضيحا بشأن قرض 150 مليون

2022/03/11 | 09:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن قرض الـ 150 مليون.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "التقديم على قرض الـ 150 مليونا لشراء دار سكن يكون عبر فروع المصرف".

واضاف ان "المستفيدين من القرض هم الموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف حصرا".

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