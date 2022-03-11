انتقادات كبيرة توجه لحكومة الكاظمي إزاء الأسعار وتعاملها مع القضاء وملف النفط

2022/03/11 | 09:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وجهت اطراف سياسية جملة انتقادات الى حكومة تصريف الاعمال بقيادة مصطفى الكاظمي بعد التخبط الكبير في عملها وتعاملها مع ارتفاع الأسعار والقضاء وكذلك الملف النفطي وارتفاع قيمته السوقية.وقالت النائب عن تحالف الفتح انتصار الموسوي لـ /المعلومة/، ان “تحركات الحكومة لم تعالج الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية ولم تكُ غير قرارات […]

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