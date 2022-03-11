2022/03/11 | 09:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Zng_kSjh4j8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الفتلاوي : تنسيقية التظاهرات هي التي جاءت بالكاظمي والحجيمي يرد "تشرين رفضته من البداية") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي الفتلاوي : تنسيقية التظاهرات هي التي جاءت بالكاظمي والحجيمي يرد "تشرين رفضته من البداية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).