مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع طائرات C130 لمصر

2022/03/11 | 09:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على بيع طائرات من طراز C130 لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، وذلك بأغلبية 81 صوتا مقابل 18 حاولوا منع الصفقة لمخاوف مرتبطة بحقوق الإنسان.وذكر موقع Politico الأمريكي أن مجلس الشيوخ تراجع عن محاولة إلغاء صفقة قيمتها مليارا دولار لبيع طائرات شحن عسكرية لمصر على خلفية سجل مصر في […]

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