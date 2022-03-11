الرافدين يوضح بشأن التقديم على قرض ١٥٠ مليون دينار

2022/03/11 | 09:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن قرض الـ150 مليون دينار.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان أن “التقديم على قرض ١٥٠ لشراء دار سكن عبر فروع المصرف”.وأضاف، أن “قرض ١٥٠ مليون للموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف حصرا”.

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