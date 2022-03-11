الدفاع الروسية: تعطيل أكثر من 3200 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية

2022/03/11 | 09:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة عددا من المنشآت العسكرية الأوكرانية صباح اليوم الجمعة، وأن إجمالي الأهداف المدمرة بلغ 3213 منذ بدء العملية.

واشارت الى ان "الحصيلة تضمنت تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإفانو-فرانكوفسك بغرب أوكرانيا وإسقاط 3 مروحيات و 8 مسيرات أوكرانيا بينها 5 من طراز "بيرقدار تي بي-2".

المصدر: روسيا اليوم

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