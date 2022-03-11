القبض على شخصين بتهمة حيازة المخدرات في بغداد

2022/03/11 | 09:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على شخصين اثنين بتهمة حيازة المخدرات.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “دوريات نجدة الصمود تمكنت من القبض على شخصين يستقلان عجلة بحوزتهما مواد مخدرة نوع (كرستال) وأجهزة تعاط للمخدرات وسلاح نوع مسدس غير مرخص”.وأضافت انه “جاء ذلك خلال إجراء […]

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