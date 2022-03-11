لن يستعيدوها.. روسيا مدينة لبنوك غربية بـ120 مليار دولار

2022/03/11 | 09:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر بنك التسويات الدولية، الذي علق عضوية روسيا، الخميس، أن البنوك الدولية تدين بأكثر من 121 مليار دولار على كيانات روسية.

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