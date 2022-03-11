بغداد اليوم تنشر أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية المحلية - عاجل

2022/03/11 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاحد، استقراراً بالأسواق المحلية في عموم العراق.

ووفقاً لما تم رصده من شبكة مراسلي (بغداد اليوم) فإن أسعار صرف الدولار شهدت استقراراً نسبياً وبقيت على ماكانت عليه يوم أمس الخميس، حيث بلغت أسعار الصرف بالأسواق المحلية المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى كالتالي:

بغداد

البيع 147.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

الشمال

البيع 147.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

الجنوب

البيع البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

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