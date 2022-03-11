الباوي: الحكومة اتخذت مساراً خاطئاً لمعالجة ازمة المواطن

2022/03/11 | 09:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان الحكومة اتخذت مساراً خاطئاً لمعالجة الازمة التي يعيشها الشعب، لافتا الى ان استضافة وزير المالية في البرلمان كانت مخيبة للامال وتحولت الى اشبه بالمسرحية.وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “وتيرة الاحباط الشعبي قد ارتفعت من اجراءات تصحيح المسار الخاطئ ومعالجة اسباب معاناة المواطنين بعد ارتفاع الاسعار […]

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