من أمام الكاميرات إلى جبهات القتال.. نجوم وإعلاميون ينضمون للجيش الأوكراني

2022/03/11 | 09:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان من المفترض أن يقفز الراقص أوليكسي بوتيومكين على خشبة مسرح أوبرا كييف هذا الشهر، ولكنه أمسك بمسدس وعدة طبية وانضم إلى المقاومة التي تقاتل الجيش الروسي الذي يغزو البلاد.

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