الدفاع الروسية: قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تسيطر على مدينة فولنوفاخا

2022/03/11 | 09:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أحكمت السيطرة على مدينة فولنوفاخا.وجاء هذا الإعلان خلال مطالعة إعلامية للناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية سيطرت على مدينة فولنوفاخا بعد معارك ضارية لأيام عدة.وأضاف كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية وجهت […]

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