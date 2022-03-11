2022/03/11 | 09:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اتهامات روسيا لبلاده بالتحضير لهجوم كيماوي قائلًا إن ذلك "يجعله يشعر بالقلق حقًا، لأننا اقتنعنا مرارًا وتكرارًا: إذا كنت تريد معرفة خطط روسيا، فراجع ما تتهم روسيا الآخرين به."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد كيف رد زيلينسكي على اتهامات روسيا لأوكرانيا بالتحضير لهجوم كيماوي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد كيف رد زيلينسكي على اتهامات روسيا لأوكرانيا بالتحضير لهجوم كيماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).