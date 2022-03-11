القضاء يكشف تفاصيل احكام الاعدام بحق أربعة متهمين بمهاجمة محطة كهرباء العزيزية

2022/03/11 | 10:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، عن تفاصيل احكام الإعدام بحق أربعة متهمين بمهاجمة محطة كهرباء العزيزية في محافظة واسط.وذكر المجلس في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “بتاريخ 10/ 3/ 2022 أجرت محكمة جنايات واسط المحاكمة بالدعوى الجزائية المرقمة 181 / ج/ 2022 بخصوص الجريمة المنسوبة الى المتهمين كل من كاظم […]

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