توضيح بشان حكم الإعدام بحق أربعة متهمين بمهاجمة محطة كهرباء العزيزية

2022/03/11 | 10:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوف ترسل الدعوى تلقائيا الى محكمة التمييز.

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