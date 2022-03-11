"حلف الممانعة" يلحس مبرد غزو بوتين لأوكرانيا 

2022/03/11 | 10:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما كاد يومان يمرّان على "زيارة الوساطة" التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم السبت الماضي الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى أعلن "الحرس الثوري الإيراني"، يوم الإثنين الواقع فيه الثامن من مارس 2022 مقتل ضابطين رفيعين تابعين له في ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفت قاعدة عسكرية إيرانية قرب العاصمة السورية دمشق.

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