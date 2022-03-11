بارزاني: لن نتنازل عن حقوق الشعب الكردي بأي شكل من الأشكال

2022/03/11 | 10:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، انه لن يتنازل عن حقوق الشعب الكردي بأي شكل من الأشكال، واستعداده لعقد حوار شامل وفقا للدستور.وقال بارزاني في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمر اليوم الذكرى الثانية والخمسون لاتفاقية 11 آذار سنة 1970، حينما أجبرت ثورة الشعب الكردستاني بقيادة الزعيم الوطني […]

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