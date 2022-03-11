جنوح جديد لسفينة يغلق مضيق الدردنيل امام حركة السفن

2022/03/11 | 10:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

اغلقت المديرية العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل التركية مضيق الدردنيل أمام حركة السفن بسبب جنوح سفينة تابعة لجزر القمر كانت متوجهة الى ايطاليا.

وبحسب المديرية فأن السفينة (الكابتن شيريجن) جنحت في الصباح الباكر وأغلقت إدارة ميناء كاناكالي الملاحة البحرية الثنائية عبر مضيق كاناكالي (مضيق الدردنيل)”.

ووفقا للبيان فإن السفينة ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 142 مترا وحمولتها الإجمالية 5334 طنا، والسفينة كانت متجهة من رومانيا إلى إيطاليا، وقد انحرفت أمام مدينة كيليتباهير لسبب غير معروف.

وبعد أن أبلغ قبطان السفينة المحملة بالذرة الوضع إلى مديرية خدمات مرور السفن في مضيق الدردنيل، تم إرسال الفرق الأمنية التابعة للأمن العام إلى المنطقة، وتم إغلاق المضيق الدردنيل أمام حركة السفن الأخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للسلامة الساحلية في اسطنبول، تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور بكلا الاتجاهين، بسبب سوء الأحوال الجوية.



ووفقا للبيان فإن تعليق حركة السفن جاء نتيجة تدني مسافة الرؤية إلى ما دون نصف ميل.

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