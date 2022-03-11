توقعات حالة الطقس في البلاد للاسبوع المقبل

2022/03/11 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

توقع المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، حالة الطقس لبداية الاسبوع المقبل في البلاد.

وقال عطية في منشور له على الفيسبوك تابعته (بغداد اليوم)، ان "الطقس في البلاد سيشهد تقلبات جوية بامتياز الاسبوع المقبل".

واضاف انه "بعد استخدام وسائل التكييف وارتفاع الحرارة خصوصا في جنوب البلاد، تعود وسائل التدفئة من جديد بداية الاسبوع المقبل خصوصا شمال ووسط وغرب البلاد".

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