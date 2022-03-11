توخيل يتحدى العقوبات: سننافس بقوة طالما لدينا حافلة وقمصان كافية

2022/03/11 | 10:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشاد مدرب تشيلسي توماس توخيل، بشخصية لاعبيه بعد الفوز على نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم الظروف التي يمر بها النادي والحجز على ممتلكات مالكه رومان أبراموفيتش بما في ذلك النادي اللندني.وقال توخيل لقناة “سكاي سبورتس”: “كانت النتيجة ممتازة، ليس من السهل أبدًا الفوز بمباراة خارج أرضنا، لعبنا شوطًا أولًا جيدًا […]

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