روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 8 دول

2022/03/11 | 10:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية “روس أفياتسيا”، اليوم الجمعة، أنه تم إلغاء قيود الطيران التي فرضت بسبب جائحة كورونا مع 8 دول.ووفقا لبيان صدر عن الهيئة الروسية فإن حركة الطيران المنتظم والشارتر ستستأنف مع أذربيجان وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وإيران.ومع انطلاق جائحة كورونا في العالم في نهاية 2019 علقت روسيا […]

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