خبير اقتصادي: شركات الإقليم تسيطر على ملف الوقود وتتحرك نحو المحافظات الأخرى

2022/03/11 | 10:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… بين الخبير الاقتصادي، احسان الكناني، ان الشركات النفطية التابعة للإقليم تسيطر على ملف أسعار الوقود داخل كردستان، وتسعى للدخول باستثمارات في ملف المشتقات النفطية في بعض المحافظات.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “ماكشفه احد نواب الإقليم السابقين عن لجنة النفط والطاقة، من معلومات تفيد بسيطرة شركات الإقليم التابعة للعائلة الحاكمة على ملف تصفية […]

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