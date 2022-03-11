الصحة: لسنا بمأمن من كورونا ونسعى للوصول الى المناعة المجتمعية

2022/03/11 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة الدكتورة ربى فلاح، ان العراق ليس بمأمن من السلالات الجديدة لفيروس كورونا، لافتة الى ان الصحة تسعى للوصول الى نسبة مناعة مجتمعية من خلال تلقيح 70 بالمئة من الفئات المستهدفة كأقل تقدير.وقالت الدكتورة لـ /المعلومة/، ان “الوضع الوبائي وعلى الرغم من استقراره من ناحية الإصابات […]

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