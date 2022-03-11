أوكرانيا.. قصف جوي روسي يطال للمرة الأولى مدينتي دنيبرو ولوتسك

2022/03/11 | 10:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الطوارئ الأوكرانية أن ضربات جوية أصابت، الجمعة، مناطق مدنية وأسفرت عن سقوط قتيل في مدينة دنيبرو الأوكرانية، التي لم يطلها القصف الروسي من قبل.

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