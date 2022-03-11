"تبقيني سليم العقل".. موسيقي أوكراني يعزف البيانو لمساعدة الأوكرانيين

2022/03/11 | 10:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحدث أندرسون كوبر من CNN إلى مؤلف الموسيقى الأوكراني، أليكسي شموراك، الذي فرّ من العاصمة الأوكرانية، كييف، وينظم الآن حفلات موسيقية لجمع الأموال لبلاده.

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