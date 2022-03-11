التربية تسمح بتنقل الطلبة بين معاهد الفنون الجميلة

2022/03/11 | 10:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن فتح باب تنقل الطلبة بين معاهد الفنون الجميلة لغاية يوم (الخميس 31 آذار 2022) ، فيما نصت التعليمات بالسماح للطلبة بالتنقل من الدراستين الصباحية والمسائية .وقالت الوزارة في بيان تلقته “ايرث نيوز ” إن “وزير التربية علي حميد الدليمي وافق على شروط التنقلات بين معاهد الفنون الجميلة […]

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