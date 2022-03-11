عبد اللهيان: الاتفاق حول الملف النووي ممكن إذا تصرفت امريكا بواقعية

2022/03/11 | 11:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، محادثات هاتفية مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، مؤكدا أنها كانت محادثات مثمرة.وكتب عبد اللهيان، عبر “تويتر”: “لقد قمت بمحادثة مثمرة مع بوريل اليوم.وقال: “تتواصل الجهود للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم حول الملف النووي، وهذا الاتفاق في المتناول إذا تصرفت الولايات المتحدة بشكل واقعي”.[…]

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