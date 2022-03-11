"دستجرد".. ماذا تعرف عن المدينة الغامضة على أرض العراق؟ (فيديو)

2022/03/11 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

لقرون طويلة بقيت دستجرد مدينة غامضة تحوم حولها الاساطير والتي تشير الى انها كانت عاصمة للامبروطورية الساسانية قبل تحريرها في 15 هجرية.

سميت المدينة بعدها بالدسكرة قبل ان تتحول في العقود الاخيرة الى مقبرة للطائفة الصابئية في قضاء المقدادية ثاني اكبر اقضية ديالى.

وفي الفيديو اعلاه معلومات عن المدينة على لسان المتحدث احمد عبد الجبار مفتش اثار وتراث ديالى.

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